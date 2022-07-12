ادّعى بسرقة منزله ليتبيّن أنه الفاعل..!

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، اليوم الثلاثاء بلاغ جاء فيه: "بتاريخ 20-6-2022، ادعى المواطن (م. ح.، مواليد عام 1963) لدى مخفر صيدا القديمة في وحدة الدرك الإقليمي أن مجهولًا أقدم بواسطة الكسر والخلع على سرقة مبلغ 140 ألف دولار ومصاغ ذهبي بقيمة 5 آلاف دولار من داخل منزله الكائن في محلة البوابة الفوقا/ صيدا".



وأضاف، "بنتيجة المتابعة الفورية، تبيّن لعناصر مفرزة استقصاء الجنوب أن إفادة المدّعي تتعارض مع الوقائع التي توصّلت إليها التحقيقات، وتمّ التّثبّت من أنّ المبلغ لا يعود له، بل هو مُودَع لديه من قبل عدد من الأشخاص بغية استثماره وتحقيق الرّبح".



وتابع، "كما جرى الاشتباه بتوّرط ابنه في القضية، ويدعى: ش. ح. (مواليد عام 1998، لبناني)".

وأردف البلاغ، "بناء عليه، ألقت دورية من هذه المفرزة القبض عليهما في محلة صيدا، وضبطت بحوزة (م. ح.) مبلغ 1,900$، وبتفتيش منزل (ش. ح.) عثر في داخله على مصاغ ذهبي".



واستكمل، "باستماعهما، اعترف الوالد بقيامه بإخفاء المبلغ المذكور مع ابنه – الذي جرى توقيفه- وِشخصَيْن آخرَيْن بُغية سرقته، وأنّه عمد الى تضليل التحقيق من خلال استحداث مسرح جريمة والادعاء بان منزله قد تعرض لعملية سرقة. كذلك، تبيّن ان هناك قسمًا من المسروقات عبارة عن /31,000/$ جرى تسليمه الى أحد الأشخاص، العمل جار لتوقيفه.



وزاد البلاغ، "كما تمكّنت عناصر مفرزة استقصاء الجنوب من توقيف متورّطَيْن في هذه القضية، وهما: ب. ر. (مواليد عام 1972، لبناني)، ن. ع. (مواليد عام 1978، لبناني)".



وأشار الى أنه "ضبطت سيارة عائدة للأوّل نوع "تويوتا"، وعثرت بداخلها على مبلغ 2,710$، و800 يورو، ومسدس حربي مع ممشط، و13 طلقة صالحة للاستعمال.



وختم البلاغ بالقول: "سلم الموقوفون مع المضبوطات الى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني، بناء على إشارة القضاء المختص".