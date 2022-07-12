حمدان: سلامة هو العدو الأول في سرقة رواتبكم... قطع الأرزاق من قطع الأعناق

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كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي وقال: "رياض سلامة يرتكب جريمة دستورية وقانونية وقضائية وأخلاقية، بحق مئات آلاف الموظفين المواطنين اللبنانيين عبر التمييز بدفع حقوقهم بالرواتب الشهرية، كما يرتكب جريمة الرشوة وتبييض الأموال عبر تخصيص القضاة بقيمة رواتب غير قانونية، استناداً إلى تسعير الدولار عشوائياً، بسعر صرف قرره بمفرده."

وأكمل: "أيها الموظفون في الإدارة العامة، والعسكريون في الخدمة الفعلية والمتقاعدون. رياض سلامة هو العدو الأول في سرقة رواتبكم ومن يحميه من فيدرالية المذاهب والطوائف الحاكمة. قطع الأرزاق من قطع الأعناق."

وختم: "والعجب كل العجب لمن لا يجد في بيته قوت يومه بعد أن سرقت أمواله ورواتبه، ولا يخرج إلى البنك المركزي لاعتقال المجرم رياض سلامة."