كأس آسيا: لبنان يواجه الفيليبين الرابعة بعد ظهر الأربعاء

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يستهل منتخب لبنان للرجال بكرة السلة مبارياته بكأس آسيا التي تستضيفها أندونيسيا حتى 24 تموز الجاري بلقاء نظيره الفيليبيني عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الأربعاء 13 الجاري بتوقيت بيروت واضعاً نصب عينيه تحقيق الفوز على المنتخب الذي ستستضيف بلاده كأس العالم مع اليابان واندونيسيا في صيف العام المقبل.

وتأتي المباراة الافتتاحية لمنتخب لبنان(المصنف 54 عالمياً و9 آسيوياً) مع الفيليبين(المصنفة 34 عالمياً و6 آسيوياً) ضمن المجموعة الرابعة التي تضم ايضاً نيوزيلندا والهند.

ومنذ وصولهم الى جاكرتا، انخرط اللاعبون في حصص تدريبية يومية تحت اشراف المدرب الوطني جاد الحاج منتشين بالفوز على الأردن والسعودية ضمن "النافذة الثالثة" من تصفيات كأس العالم .ويعلم "المعسكر اللبناني" ان عليه وضع الفوزين العريضين على الأردن والسعودية جانباً والتركيز على البطولة الآسيوية والذهاب بعيداً في البطولة القارية الكبيرة مع العلم ان لبنان احتل المركز الثامن في النسخة الأخيرة التي استضافها وطن الارز في صيف عام 2017 واحتل مركز الوصافة اعوام 2001 و2005 و2007 وشارك 3 مرات في نهائيات كأس العالم اعوام 2002 و2006 و2010 .وسيدافع عن الوان وطن الارز في الاستحقاق القاري كل من سيرجيو درويش وعلي مزهر وعلي منصور وكريم عز الدين ووائل عرقجي ويوسف خياط وكريم زينون وايلي شمعون وهايك كيوكجيان وجيرار حديديان وجوناثان أرليدج.وسيفتقد المنتخب لقائده علي حيدر وأمير سعود.

وفي حال جرت الأمور وفق ما يتمناه المنتخب اللبناني ، فان مباراته مع نيوزيلندا

عند الساعة الرابعة من بعد ظهر الجمعة 15 الجاري بتوقيت بيروت ستكون فاصلة لتحديد متصدّر المجموعة الذي سيتأهل مباشرة الى الدور ربع النهائي بينما سيخوض الثاني والثالث من كل مجموعة مباراة العبور الى الدور ربع النهائي . وسيختتم لبنان مبارياته في الدور الأول بلقاء الهند عند الساعة السابعة بتوقيت بيروت من صباح الأحد 17 تموز الجاري.



4 مجموعات

يشارك في كأس آسيا 16 منتخباً قسموا الى 4 مجموعات كالآتي:

-المجموعة الأولى: السعودية،الأردن، أوستراليا(حاملة اللقب في النسخة الأخيرة التي جرت في لبنان عام 2017) واندونيسيا.

-المجموعة الثانية:الصين تايبه،الصين،كوريا الجنوبية والبحرين.

-المجموعة الثالثة:ايران،اليابان،كازاخستان وسوريا.

-المجموعة الرابعة:لبنان،نيوزيلندا،الفيليبين والهند.

يلاحظ ان خمسة منتخبات عربية تشارك في كأس آسيا وهي اضافة الى لبنان كل من السعودية والاردن والبحرين وسوريا