جمعيّة "عدل ورحمة" تستذكر الأب هادي العيّه.

A + A -

احتفلت جمعيّة "عدل ورحمة" بالذبيحة الالهية عن راحة نفس الأب هادي العيّه المؤسس والرئيس السابق للجمعيّة، لمناسبة مرور خمس سنوات على غيابه وانتقاله الى الأحضان السماوية.

ترأس الاحتفال الأب المدبر جوزف بو رعد وعاونه رئيس الجمعية الأب نجيب بعقليني وأمين عام المدارس الكاثوليكية السابق الأب بطرس عازار ومشاركة الاهل والاصدقاء وأفراد الجمعيّة.

بو رعد

بعد تلاوة الانجيل المقدس القى الأب بو رعد كلمةً ذكر فيها مزايا الاب العيه ومقدراته ومؤهلاته، لا سيمّا في مجال حقوق الانسان، التي ناضل من خلالها لأكثر من خمسة وعشرون سنة، في سبيل تحقيق العدالة ونشر الرحمة والإخاء في ما بين الناس. وذكّر بمسيرته الإنسانية التي طاولت المحرومين من الحريّة في السجون اللبنانية والمرتهنين للمخدِّرات والمشردين والفقراء. كما أثنى على رسالته المقدسة المقدامة تجاه المعذبين والنازحين. وتوجه بالتعزية القلبية لأهله ولأفراد الجمعية

بعقليني

بدوره شكر الأب بعقليني حضور الرهبانيّة الأنطونية ومشاركتها في الاحتفال كما رعايتها ودعمها للجمعيّة منذ أكثر من خمسة وعشرون سنة.

وتحدث عن بعض مراحل حياة الأب العيه وانجازاته في إطلاق الجمعيّة واستمرارها في خدمة الانسانية بخطى ثابتة وواثقة وواقعية. وذكّر برسالة الجمعية وعملها ومشاريعها وبرامجها التي تطال حقوق الانسان وكرامته.