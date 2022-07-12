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فوضى, توقف العمل بالبطاقات في السوبرماركت!؟

12
JULY
2022
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يتداول عدد من أصحاب المحلات التجارية لا سيّما الـ”supermarkets” منها بأنهم يتوجهون الى تشغيل بطاقات مصرفية جديدة للدفع بالدولار النقدي بشكل اختياري، وذلك بدلًا من ماكينات بطاقات اللولار المصرفية التي ستتوقف نهائيًّا وستُبرمج نفسها لتخصّص من أجل الدفع ببطاقات الفريش دولار، وذلك بقرار مصرفي رسمي تظهر مفاعيله في الأيام القادمة، فيما ستبقى بطاقات الدفع بالليرة اللبنانية فعّالة.

في هذا الاطار أكد رئيس نقابة أصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد في حديث لصوت بيروت انترناشونيل, ان مساء يوم الجمعة الماضي توقفت كل ماكينات بطاقات الدفع باللولار ولم يعد بامكان الزبائن الدفع عبر هذه الماكينات بالدولار، مشيراً إلى ان الدفع بالليرة اللبنانية ما زال قائماً.

 

واشار فهد ان هذا الأمر ادى الى الكثير من الفوضى خصوصاً في السوبرماركت التي كانت تبتاع بالدولار وذلك بسبب عدم التحضير لهذا الموضوع مسبقاً حيث تم تبليغنا قبل يوم واحد فقط وبالتالي لم تتحضر المحال والسوبرماركت ولا الزبائن الذين احجموا عن شراء البضائع لعدم قدرتهم على الدفع.

ورأى فهد ان هذا الامرسيؤثر بطريقة غير مباشرة على اسعار اللولار لأنه يتم بيع شيك اللولار بحسم ٨٧٪؜، مشيراً إلى انه سيتم زيادة الحسم وبالتالي سينخفض سعر اللولار اكثر الذي يباع عبر شيك مصرفي.

ولفت فهد الى ان المحال سعرت اللولار بين ٤٥٠٠ و٥٠٠٠ ليرة ومن هذا المنطلق هناك الكثير من استفاد من هذا الموضوع.

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