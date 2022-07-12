عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 12 تموز 2022

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الأخبار: حرب تموز: 16 عاماً من الردع

لا حكومة... ولا رئاسة؟

مزايدة السوق الحرّة: ضغوط لفرض عارضين واستبعاد آخرين



الديار: لبنان يحضر على هامش زيارة بايدن... أسبوع اختبار النوايا الأميركيّة في ملف «الترسيم»؟

ترويج «إسرائيلي» لتسوية... وإقرار بنجاح حزب الله بتحييد لبنان عن «المعركة بين الحروب»

الراعي يستبعد من السباق الرئاسي المرشحين الرئيسيين.. و«القوات» تلوّح بالخطة «باء»!

النهار: الشلل يثبت "تصريف الاعمال" للحقبة الرئاسية ؟





نداء الوطن: حرائق رومية تخرق رتابة المشهد السياسي





الأنباء الكويتية: جعجع افتتح المزاد الرئاسي والمطلوب رئيس بمواصفات فؤاد شهاب.. والوزير قزي: بري تعهد بإجراء الانتخابات الرئاسية أوائل سبتمبر

لا حكومة «مكافأة نهاية الخدمة» للعهد.. وعون: سأغادر 31 أكتوبر

l'orient le jour: Les yeux désormais rivés sur la présidentielle