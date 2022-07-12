living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الديار: «التعثر»القواتي «والخطة باء»,,, عدم تجاوب اي من القوى التقليدية او «التغييريين» مع محاولات «معراب»

12
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعض ما جاء في مانشيت الديار:

لا تزال محاولات «القوات اللبنانية» لجمع المعارضة وراء مرشح واحد للرئاسة متعذرة، بسبب عدم تجاوب اي من القوى التقليدية او «التغييريين» مع محاولات «معراب» لعب دور قيادي في هذا الاطار.

 

وقد حذر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من عدم توافق المعارضة لمنع الطرف الآخر الإتيان برئيس محسوب عليه، «مناشدا» النواب الذين انتخبوا على أساس أنهم من ضمن فريق المعارضة التصرف على هذا النحو، لا الاكتفاء بالكلام والتصريحات.

 

وامام هذا التعثر «القواتي»، تستعد «معراب» للخطة «باء»، وقد المح النائب جورج عدوان بالامس الى امكانية عدم تأمين النصاب لجلسة انتخاب الرئيس، بقوله «لدينا القدرة على منع وصول أيّ شخص غير سيادي إلى سدة الرئاسة، ويجب أن نتّعظ من عدم قدرتنا على التفاهم في الاستحقاقات السابقة كمعارضة».

 

وفي هذا السياق، تشير اوساط مطلعة الى ان السباق إلى رئاسة الجمهورية لم ينطلق جديا بعد، بانتظار تبلور الحراك الاقليمي والدولي، عله يساعد في بلورة اتفاق على هوية الرئيس المقبل، والا فان البلاد تتجه نحو «الفراغ» الشامل.

الأخبار
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout