داليا داغر عبر "ضروري نحكي": لا ضجيج في السياسة... الضجيج في مكان آخر

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مقدّمة "ضروري نحكي"

11-7-2022

لا ضجيج في السياسة. جمود في تأليف الحكومة ينسحب جمودا في الحركة السياسية، ما يوحي بأنّ حكومة تصريف الأعمال باقية أقلّه في المدى القريب.

الضجيج في مكان آخر، يبدأ من هدير الطائرات التي تصل يوميا الى بيروت، يمرّ بالزحمة التي عادت الى شوارع لبنان وينتهي في المطاعم والمنتجعات والمرافق السياحية.

أوكسجين الصيف الذي يمدّ شرايين البلد ببعض الحياة في ظلّ استفحال الأزمة الإقتصادية في الداخل، يُعوّل عليه كثيرون لإنعاش ما يمكن من قطاعات تهاوت بفعل الإنهيار. فإلى أي مدى سيساهم صيف لبنان في منح الإقتصاد المتهالك جرعة أمل وصمود؟ وكيف سينعكس دخول العملة الصعبة الى البلد على سعر صرف الدولار وعلى حياة اللبنانيين؟

الليلة تتنحّى السياسة جانبا، إلا قليلاً، لنتحدّث في السياحة، في الفرصة التي تأتينا في عزّ الأزمة. لنتحدّث في أعداد المغتربين الذين يعودون في الصيف، في نسب السياح الاجانب، في المهرجانات الدولية العائدة بعد انقطاع سنتين بفعل كورونا والأزمة الإقتصادية.

الليلة نجول في الإيجابيات علّنا نعطي الناس فسحة فرح هم بأمسّ الحاجة إليها، وسط كل المتاعب التي تحصارهم.

نستضيف وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصّار الذي كان يُفترض أن نرحّب به في الإستديو ولكنه سينضمّ إلينا عبر zoom مُصرّا على المشاركة رغم إصابته بفيروس كورونا.

وستكون لنا في الحلقة سلسلة مداخلات للإضاءة على الحركة السياحية وعودة المهرجانات الدولية.