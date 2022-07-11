بلدية روميه: لن نساوم ابدا على قطع الاشجار مهما كان السبب

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أعلنت بلدية روميه، في بيان، أن “شرطة البلدية قد أوقفت نهار الامس الاحد الاشخاص الذين قاموا بقطع أشجار السنديان، البلوط والصنوبر في أحراج البلدة، وصادرت الاشجار المقطوعة. ولقد سلمت الشرطة هؤلاء الاشخاص الى فصيلة الدرك في برمانا. تم توقيفهم والتحقيق معهم وقد اعترفوا بقطع الاشجار في أحراج بلدة روميه، ثم قد تم اخلاء سبيلهم. وفوجئنا اليوم الاثنين بنشوب ثلاثة حرائق في أحراج البلدة”.

وطلبت البلدية من الجهات المعنية “كشف الحقيقة والقبض على الفاعلين”. مؤكدة أنها “لن تساوم ابدا على قطع الاشجار مهما كان السبب”.

وشكرت البلدية لقيادة الجيش، الدفاع المدني، قوى الامن، الصليب الاحمر، وزير البيئة، وزير الزراعة واهالي البلدة اهتمامهم في هذه الحادثة.