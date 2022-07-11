هذا العقد يؤمّن حوالي 9 ساعات تغذية... فيّاض: هناك إيجابية عراقية

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تمنّى وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض, اليوم الإثنين, "أن يُصار إلى توسيع عقد الفيول العراقي عبر زيادة كميات الفيول إلى 150 ألف طن شهريًّا ما يؤمّن حوالي 9 ساعات تغذية".



وأضاف في حديثٍ للـ "mtv" أنَّ "الكميات التي تصل اليوم لا تتجاوز الـ 40 ألف طن شهريًّا ما يؤمّن ساعتين ونصف من التغذية كحد أقصى".



وتابع: "هناك إيجابية عراقية بالنسبة إلى تمديد العقد مع الإدراك التام أنّ إقرار التمديد أو الصّيغة الجديدة للعقد يعود في نهاية الأمر إلى رئيس الوزراء العراقي والحكومة العراقية".

وأشار إلى أنه: "ثمّة ضرورة لإقران تمديد العقد بزيادة في التعرفة لتغطية كلفة الفيول".