بالصورة: سرقة 470 الف دولار من شركة صيرفة… والفاعلون من العائلة!

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بتاريخ 7-7-2022، ادّعى مالك إحدى شركات الصيرفة في مدينة طرابلس أمام مخفر جبيل في وحدة الدّرك الإقليمي ضد شقيقه وزوجة شقيقه:

ب. ن. (من مواليد عام 1968، لبناني)

ض. ش. (من مواليد عام 1979، لبنانية)

بجرم سرقة مبلغ /470،000/ دولار أميركي من الشّركة بطريقة احتيالية، وذلك أثناء نقل المبلغ من بيروت إلى طرابلس على متن سيارة رباعية الدّفع من نوع “هوندا PILOT”، إذ عمد الأول إلى التوقّف أمام أحد الأفران في محلّة حالات، وطلب من ابن عمّه (ح. ن. من مواليد عام 1987، لبناني) -الذي كان برفقته، ويعمل أيضا في الشّركة- النزول لشراء الخبز، ليلوذ (ب. ن.) بالفرار على متن السّيّارة وفي حوزته المبلغ المذكور.

ومن خلال التحقيقات والمتابعة، تبيّن أن (ب. ن.) وزوجته (ض. ش.) قد تركا منزلهما وتواريا عن الأنظار.