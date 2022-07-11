جنبلاط أبرق الى رئيس الوزراء الياباني معزيا بآبي: خسارته مأساة لكم وللعالم

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أبرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط إلى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، معزيا ومدينا اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي.



وجاء في نص البرقية: "إنني أدين بشدة الاغتيال البشع والهمجي لرئيس الوزراء الياباني الأطول خدمة السيد شينزو آبي، الذي لعب لعقود دورا سياسيا رائدا في النهوض باليابان كدولة صناعية حديثة".

أضاف: "إن خسارة السيد آبي هي في الواقع مأساة لليابان وللعالم. سيذكر الناس مسيرته الطويلة في خدمة بلاده في المناصب المختلفة التي شغلها على مر السنين. في هذه المناسبة الحزينة، أود أن أتقدم منكم ومن أسرته ومن الشعب الياباني بأحر التعازي والمواساة، آملا أن يتم تقديم القتلة للعدالة".