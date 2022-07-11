أزمة الخبز الى انفراج!؟

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أوضح نقيب أصحاب المطاحن أحمد حطيط أنه يتم مراقبة كل شاحنات الطحين التي تخرج من المطاحن إلى الأفران، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية كانت إحتكار التجار للطحين بالإضافة إلى التهريب.

وأكد، في حديث للـ"LBCI" أننا "لا نسلم الطحين المدعوم إلا بموجب "بون" صادر عن وزارة الإقتصاد يحدد الكمية والجهة، كما أن صاحب الفرن يوقع لدى استلامه الطحين ويحدد الكمية التي استلمها."

وأعلن حطيط أنه "خلال هذا الأسبوع، ستصل حوالى 35 ألف طن من القمح، وتم التواصل مع وزارة الإقتصاد ومصرف لبنان وسيتم إعطاء إستثناءات بهدف توزيع الكمية بشكل سريع."