بالصور- حريق كبير في أحراج رومية.. وهذه المفاجأة!

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اندلع حريق كبير في احراج منطقة روميه حيث يعمل الدفاع المدني وطوافات الجيش اللبناني على اطفائة.

وكشف رئيس شعبة الخدمة والعمليات في الدفاع المدني منصور سرور ان "الحريق في رومية مفتعل ولدينا صور تدلّ على أنّه بدأ من 3 جهات مختلفة."

وكان قد غرّد وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين على "تويتر" قائلاً: "أتابع منذ الصباح إطفاء حريق الغابة المجاورة لطريق المتن السريع مع وزير الدفاع العميد موريس سليم ومدير الدفاع المدني العميد ريمون خطار، ومستشاري الدكتور جورج متري البروفسور في ادارة الموارد الطبيعية في جامعة البلمند يتابع على الارض، وعدد من المتطوعين سيتوجهون إلى الموقع للوصول إلى الغابة".