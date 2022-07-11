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مروّج عملة مزيّفة بقبضة "المعلومات".. هذا ما ضبط بحوزته!

11
JULY
2022
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:

في إطار العمليات التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عملیات ترويج العملة المزيّفة في مختلف المناطق اللبنانية، وبنتيجة الجهود الحثيثة والمتابعة الاستعلامية، توصّلت القطعات المختصّة في الشّعبة الى تحديد هويّة شخص يقوم بترويج العملة المزيّفة ضمن محافظة البقاع، ويُدعى: أ. ص. (مواليد عام 1998، سوري) بناءً عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكانه تمهيداً لتوقيفه بالجرم المشهود.

بتاريخ 4-7-2022، وبعد رصد ومراقبة، نفّذت دوريّات من الشّعبة كمينًا محكمًا في بلدة تمنين الفوقا، أسفر عن توقيفه. وبتفتيشه تمّ ضبط مبلغ مزيّف بقيمة /1,700/ دولار أميركي.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة ترويج العملة المزيّفة والاستحصال عليها من عدد من الاشخاص السوريين.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين، بناءً على إشارة القضاء المختص.

 

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