living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يطل من ألاسكا.. ويتحدث عن "نظرية المؤامرة"

11
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

شارك الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الساعي إلى تعزيز هيمنته على الحزب الجمهوري قبل موعد الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر، السبت، في ألاسكا في الحملة الانتخابية للحاكمة السابقة للولاية سارة بايلن التي يعتقد كثر أن نهجها الشعوبي مهّد للصعود السياسي للملياردير الجمهوري.


وكما كان متوقعا، أبقى ترامب الغموض سائدا حول إمكان ترشّحه للرئاسة في العام 2024، واستمر في الترويج لنظرية المؤامرة التي أطلقها والتي يصر فيها على أن الرئيس الأميركي جو بايدن سرق فوزه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وعلى المنصة قال ترامب: "الانتخابات مزوّرة ومسروقة وبلادنا تشهد تدميرا ممنهجا".

وأمام حشود تجمّعت في ملعب انكوريج قال الرئيس السابق: "كنت مرشّحا مرتين وفزت مرتين"، مضيفا: "والآن... قد يتعين علي أن أعيد الكرة".

وجاءت تصريحات ترامب خلال مشاركته في الحملة الانتخابية، لبايلن التي تعد من أولى شخصيات الحركة الشعبوية والمناهضة للنخب، وهو النهج الذي يتّبعه الرئيس السابق.

وبايلن البالغة 58 عاما تسعى للفوز بالمقعد الوحيد المخصص لولاية ألاسكا في مجلس النواب الأميركي بعدما شغر بالوفاة المفاجئة للنائب الجمهوري دون يونغ الذي شغل المنصب مدى 49 عاما.
وأدت بايلن دورا أساسيا في الانعطافة الشعبوية للحزب الجمهوري في السنوات العشر الأخيرة والرامية إلى جذب ناخبين بيض من القاعدة الانتخابية للحزب الديموقراطي.

وصعد نجم بايلن بعدما اختارها السناتور الراحل جون ماكين مرشحة لمنصب نائبة الرئيس على بطاقته في انتخابات 2008.

ويعتبر مراقبون أن صعودها مهّد لوصول الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض بعد 8 سنوات.

وقالت بايلن إنها دعمت حملة ترامب في العام 2016 لأن الأخير سبق أن دعمها في العام 2008.

وتجرى انتخابات منتصف الولاية الرئاسية الأميركية التي تشمل جميع مقاعد البرلمان الـ435، في الثامن من نوفمبر.

ويسعى ترامب إلى إحكام قبضته على الحزب الجمهوري عبر دعم مرشحين مؤيدين له في الانتخابات التمهيدية للحزب، في مواجهة اليمين الجمهوري الأكثر اعتدالا، مسجلا إلى الآن نجاحا متفاوتا.

وتوجّه ترامب إلى ألاسكا من أجل تقديم الدعم أيضا لكيلي تشيباكا الساعية إلى انتزاع مقعد ليزا موركاوسكي، وهي من الأعضاء الجمهوريين القلائل في مجلس الشيوخ الذين صوتوا لصالح إدانة ترامب في يناير 2021 على خلفية اقتحام مقر الكونغرس.

ووجّه ترامب في كلمته انتقادات لموركاوسكي وشدد على أن الاقتصاد في عهده كان مزدهرا ورحّب بالقرارات الأخيرة التي أصدرتها المحكمة العليا وندد بـ"الإخفاق المدوي" لعهد بايدن.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout