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الشرق الأوسط: زياد المكاري: تعويم «تصريف الأعمال» وإعطاءها الثقة هو الحل الأفضل.. ميقاتي استفز التيار الوطني الحر... والتواصل قائم بينه وبين المرده

11
JULY
2022
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الشرق الأوسط: رأى وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري المحسوب على «تيار المردة»، أن «لا إمكانية لتشكيل حكومة جديدة خلال هذه الفترة القصيرة، لأنها ستكون انتقالية مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي وستتصارع عليها مختلف القوى»، معتبراً أن «تعويم حكومة تصريف الأعمال وإعطاءها الثقة مرة جديدة هو الحل الأفضل».ورأى في حديث إذاعي أن «من مصلحة الجميع تشكيل حكومة يكون لكل فريق فيها السلطة الأكبر، لأن الجميع يدرك أن لا انتخابات رئاسية». لكنه اعتبر أن «الرئيس المكلف نجيب ميقاتي استفز التيار الوطني الحر بحجب حقيبة الطاقة عنه في التشكيلة الحكومية التي قدمها».

 

وتحدث مكاري عن العلاقة بين «المردة» و«الوطني الحر»، لافتا إلى أنها تحسنت بعد اللقاء الذي جمع رئيسي التيارين سليمان فرنجية وجبران باسيل (بدعوة من أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله في أبريل (نيسان) الماضي)، وكاشفاً عن اتصالات بين الجانبين.

 

وقال: «فرنجية كما باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وقائد الجيش جوزيف عون، كلها أسماء مطروحة لرئاسة الجمهورية».

 

ويأتي كلام مكاري عن العلاقة بين «المردة» و«التيار» بعد لقاء جمع يوم أول من أمس النائب فريد هيكل الخازن المقرب من فرنجية (المرشح للرئاسة)، والنائب باسيل، حيث أشارت المعلومات إلى أن اللقاء يأتي تحضيراً للقاء قريب يجمع فرنجية وباسيل للتنسيق في شأن الاستحقاق الرئاسي.

 

الشرق الأوسط
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