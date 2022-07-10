نصار ينفي ما جاء على لسان وهاب!

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أشار وزير السياحة وليد نصار في حديث لـ"الجديد" رداً على تصريح رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب إلى أن "الرئيس عون لم يحمله للرئيس ميقاتي الرسالة التي ذكرها وهاب أو أي رسالة أخرى"، قائلاً: "التواصل قائم حسب علمي، فاقتضى التوضيح".

وتعليقاً على ردّ نصار قال وهاب: "هيك معلوماتي، والرئيس عون زعلان، وإن كان الوضع كما تقول فليشكلوا الحكومة".

وكان وهاب قد قال في حديث لـ"وهلق شو": الرئيس ميقاتي طلب موعداً من الرئيس عون والأخير رفض وأرسل وليد نصار لميقاتي حاملاً رسالة من عون مفادها "إذا ما عندك شي جديد ما تجي لعندي".