بالصور: مواطن يدخل دشمة حراسة "اسرائيلية" عند الحدود... ماذا جرى؟!

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كشف مراسل المنار الميداني علي شعيب عبر حسابه على تويتر أن "أحد المواطنين اللبنانيين تسلق السياج الحدودي عند حدود بلدة العديسة مع مستعمرة "مسكاف عام" ودخل إلى دشمة الحراسة "الإسرائيلية" الخالية من الجنود من دون أن يشعر به أحد ، مرّت 20 دقيقة ولم يحضر جنود العدو لإعتقاله".

وتابع في تغريدة ثانية: " بعد 20 دقيقة من تسلق أحد الأشخاص السياج الحدودي لمستعمرة "مسكاف عام" مقابل العديسة وتمركزه داخل دشمة للعدو خالية عند الحدود حضرت قوة صهيونية لإعتقاله لم تُعرَف دوافع دخول الشخص إلى الأراضي المحتلة !!"

وكشف منذ قليل : " أكثر من 6 آليات "إسرائيلية" معادية تطوق منطقة دخول المواطن اللبناني إلى أطراف مستعمرة "مسكاف عام" عبر الجدار عند حدود بلدة العديسة وتقوم بالبحث عنه منذ نصف ساعة ."