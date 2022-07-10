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بيرم يتفقد معمل قبلان للسجاد: سنؤمن وظائف ولو مؤقتة واستثنائية لموظفي المعمل

10
JULY
2022
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 تفقد وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم معمل قبلان للسجاد في بلدة زفتا الجنوبية، والذي اندلعت فيه النيران على مدى 42 ساعة، وتمكنت فرق الاطفاء في الدفاع المدني من اخمادها بعدما تسبب بخسائر بملايين الدولارات وتشريد 200 موظف فيه.

والتقى بيرم صاحب المعمل حسين قبلان، واطلع منه على الخسائر التي لحقت بالمعمل الذي كان يعتبر من أكبر المعامل في الشرق الاوسط.

وأثنى وزير العمل بعد جولة له مطلعا على عملية الاطفاء الاخيرة والتبريد الذي تقوم به فرق الاطفاء، على “جهودهم الجبارة والاستثنائية وضمن امكانات محدودة”، وقال: “نشد على أيدي هؤلاء الابطال من الدفاع المدني ومن كل فرق الاطفاء وكل الجمعيات والجيش اللبناني، كان عملكم بطوليا، نأسف لهذه الكارثة والمأساة التي أصابت هذا المعمل، ولكن كلنا ثقة بالحاج حسين قبلان، هذا الجنوبي الذي صمد وصبر واستثمر في أرضه ونجح وحقق انجازات كثيرة، كلنا ثقة وأمل برب العالمين أن يتغلب الحاج قبلان على ما أصابه في هذا المعمل وأن يعيد تشغيله بأقرب فرصة”.

وقال: “دائما نقول ونردد ونعمل ونطالب بدعم الصناعة اللبنانية والانتاج اللبناني، ولكن سبحان الله، تحصل أحيانا فاجعة صناعية، ومنها الحريق الذي حصل في المعمل هنا، ورغم كل ما حصل نحمد الله أنه لم تقع أي خسائر بشرية، واليوم جئنا لنقف مع الحاج قبلان واخوانه لتقديم المساعدة اللازمة، وأنا كوزير عمل ومع المشاروة والاتفاق مع الرئيس نجيب ميقاتي وجميعنا يعلم ان هناك عائلات وعمالا تضرروا، ولذلك سنطلق منصة وزارة العمل مجانا لنضع اعلان طبعا يتم التنسيق معهم لتأمين وظائف ولو موقتة واستثنائية ريثما يعود المعمل الى ما كان عليه”.

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