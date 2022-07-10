بعد أخبار عن عمليات سرقة خلال المهرجان... محافظ بعلبك يردّ!

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بعدما خطفت مهرجانات بعلبك الدولية أنظار اللّبنانيين منذ ليلتها الأولى، جاءت بعض الأخبار لتخرق هذه الأصداء الإيجابية حيث انتشرت معلومات عن إختفاء سيارات مواطنين كانوا قد ركنوها في بعلبك خلال تواجدهم في المنطقة.



وفي السياق، ردّ محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر في تغريدةٍ على حسابه عبر "تويتر"، كاتبًا: "في ما يتعلق بسرقة سيارات خلال المهرجانات، للتوضيح:حصلت عملية سرقة واحدة".



وأضاف: "لم تكن السيارة مركونة داخل الموقف المخصص لزوار القلعة والمحروس من القوى الأمنية، وبقي صاحبها بعد الحفل في أحد المقاهي لمدة من الزمن ليجد سيارته مسروقة لدى خروجه".

وختم: "تقوم القوى الأمنية بالمتابعة اللازمة للموضوع".