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رئيس بلدية البيرة يناشد: لحماية غابة السنديان المعمرة في البلدة

10
JULY
2022
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ناشد رئيس بلدية البيرة محمد وهبي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “التدخل شخصيا لحماية غابة السنديان المعمرة في احراج بلدة البيرة، حيث طالتها ايادي المارقين والعابثين بطبيعة هذه الغابة وجمالها، ولم يسلم من اذاهم وحقدهم الاشجار الفريدة في عمرها وفئاتها والتي تشكل للبلدة صمام امان من انهيارات للتربة تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم”.  
 
واضاف: “منذ فصل الشتاء الماضي والأيادي الآثمة تعبث بالغابة وكنا نغض الطرف نتيجة البرد القارس، ولكن بعد انقضاء الشتاء تحولت اعمالهم الى تجارة مربحة، وشكلوا عصابات مارقة تعتدي بلا شفقة ولا رحمة على هذه المحمية علنا ونهارا وأبلغنا عنهم جميع المراجع الامنية والقضائية المختصة ووزارة الزراعة والبيئة بشخص الوزير ياسين والقاضي باسيل، للاسف لا عقوبات رادعة والمرتكبون يسرحون ويمرحون ويحققون نزواتهم”.
 
وأعلن ان اسماء المرتكبين معروفة ومعلومة، وقال: “أوعزنا لشرطة البلدية التدخل لكن لا امكانات ولا صلاحيات وسبق وتم اطلاق النار على الشرطة، وتهديد ناطور الاحراج بالقتل”.

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