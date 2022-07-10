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مجموعة عزت الداعوق تنعى مؤسِّسها... "سنفتقد ركناً أساسيّاً"

10
JULY
2022
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بعد الحادث الأليم الذي وقع في شرم الشيخ وأدّى إلى وفاة رجل الأعمال عزت الداعوق ونجله، نعت "مجموعة عزت الداعوق" وأولاده وعائلة الداعوق، في بيان، فقيدها عزت حسان الداعوق الذي وافته المنية في 8 من تموز في القاهرة.

وجاء في بيان النعي: "كان عزت الداعوق رائد أعمال وصاحب رؤية تطورية في العمل المؤسساتي، وأسّس أفرعاً عدّة داخل لبنان وخارجه".

وتابع: "ستفتقد الشركة بغيابه ركناً أساسيّاً، وستعمل الطاقات الشابة في المجموعة على المحافظة على النشاطات التي بدأها في سبيل الاستمرار و التطوير".

وفي تفاصيل الحادث، أكد سفير لبنان في مصر علي الحلبي، أنّ "السفارة تبلغت خبر وفاة عزت الداعوق وولده فور حصول الحادث الجمعة في شرم الشيخ، ومن المرتقب وصول الجثمانين اليوم إلى لبنان"، مشيراً إلى "إصابة الابنة وحاجتها إلى عملية جراحية تفضّل العائلة اجراءها في لبنان".

وأفاد السفير الحلبي أن "تحقيقاً فتح في الحادث والمؤشرات تدل إلى أنه "حادث قضاء وقدر.

وكانت العائلة تسير في مركبتين حين وقع الحادث، وحضر مندوب من السفارة إلى المكان متابعاً الإجراءات الخاصة بالتحقيق ونقل الجثمانين.

والداعوق صاحب مؤسّسة تجارية عريقة لبيع مستحضرات التجميل ومستلزماته. وتملك المؤسّسة فروعاً في لبنان ودول عربية.

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