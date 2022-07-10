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عودة: إن ننسى فلا نستطيع أن ننسى جريمة المرفأ!

10
JULY
2022
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قال المطران عوده: "يشكل إيمان قائد المئة وتواضعه ومعرفته لخطيئته درسا لكل ذي منصب وسلطة، حتى يتعلموا منه العودة إلى ذواتهم وإلى الرب، ويجدوا أنهم لا يستحقون ما أسند إليهم لأن المسؤول الحقيقي لا يحقد أو يظلم، ولا يتكبر أو يسيء معاملة أحد، بل يتواضع لكي يعبر الخلاص عن طريقه، تماما كما حدث في شفاء غلام قائد المئة".

وكلام متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، جاء خلال عظة يوم الاحد, فب خدمته للقداس بكاتدرائية القديس جاورجيوس- بيروت, وقال: "بعد ما سمعناه عن الجريمة بحق الطفولة، لا يسعنا إلا أن نطالب القضاء المختص بإحقاق الحق والاقتصاص من الجاني، ومعاقبته بما يستحق، وألا ينصاع إلى أي طرف سياسي أو ديني قد يتدخل ليظهر الجاني بريئا، والمجني عليهم مجرمين".

وأضاف, "براءة الطفولة يجب ألا تجرح أو يعتدى عليها، الأمر الذي تدافع عنه الكنيسة، مقتصة من أي معتد تابع لها, لا يتوقف الدفاع عن الطفولة عند موضوع التحرش أو الإعتداء الجنسي، بل يتعداه إلى موضوع تزويج القاصرات المرفوض، والعنف الأسري أو المعنوي، والتنمر على الأطفال والمراهقين أو استغلالهم في العمل، وغير ذلك من الجرائم بحق الطفل والطفولة".

وتابع, "إن ننسى فلا نستطيع أن ننسى جريمة المرفأ الشنعاء التي ذهب ضحيتها مئات الضحايا الأبرياء، ومسببوها مجرمون قد يكون بعضهم في مراكز الدولة ومؤسساتها، يحاولون إعاقة التحقيق أو منعه من كشف الحقيقة، لكي لا تنكشف جريمتهم".

وختم عوده, "عودة القضاء إلى عمله النزيه، العادل، والمستقل، البعيد من التجاذبات والتأثيرات، يعيد التوازن إلى المجتمع، ويحميه من الذئاب الخاطفة كائنا من كانوا, في الأخير، يدعونا القديس يوسف الدمشقي، وإنجيل اليوم، إلى التحلي بالإيمان والشجاعة المترافقة مع العمل الحثيث والتواضع والمحبة. بهذا يخلص الإنسان، والأوطان".

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