قاووق: المقاومة تقدم المواقف الوطنية وهناك من يقدم المواقف المرضية للسفارات

A + A -

أكد عضو المجلس المركزي في "حزب الله" الشيخ نبيل قاووق أن "أولوية حزب الله مع المخلصين في البلد هي تشكيل الحكومة لخدمة الناس، وتخفيف المعاناة الحياتية والمعيشية عنهم، ولكن هناك في لبنان من أولويته استكمال معارك تصفية الحسابات السياسية".

وخلال احتفال تأبيني أقيم في بلدة قبريخا الجنوبية، قال قاووق: "إن حزب الله يقدّم للعالم أبهى صورة عن لبنان الكرامة والمقاومة، بينما أتباع السفارات يقدّمون أبشع صورة من خلال التذلل والضعف والخضوع أمام السفراء الأجانب، وشتان ما بين الصورتين".

وشدد على أن "المسيّرات التي أرسلها حزب الله أثبتت أن لبنان قوي وليس ضعيفاً، وأنه قادر على حماية ثرواته".

ولفت قاووق إلى أن "المقاومة تقدّم المواقف الوطنية التي تخدم مصالح اللبنانيين، بينما هناك من يقدم المواقف التي ترضي السفارات، وحزب الله قدم الموقف الذي ردع العدو، وهناك من قدّم مواقف أفرحت العدو وصفّق لها".

وختم: " إن السعودية بالتقارب مع العدو الإسرائيلي تطعن الأمة العربية والإسلامية بالظهر، وتشكّل تهديداً مباشراً للبنان وسوريا وفلسطين".