تفاصيل جديدة حول مصرع رجل الأعمال عزّت الداعوق وطفله!

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أكّد سفير لبنان في مصر علي الحلبي أن "السفارة تبلّغت خبر وفاة رجل الأعمال عزت الداعوق وولده فور حصول الحادث في شرم الشيخ، ومن المرتقب وصول الجثمانين اليوم إلى لبنان".

وأشار إلى "إصابة الابنة وحاجتها إلى عملية جراحية تفضّل العائلة اجراءها في لبنان".

وفي التفاصيل، أفاد السفير الحلبي أن "تحقيقاً فتح في الحادث والمؤشرات تدل إلى أنه "حادث قضاء وقدر".

وكانت العائلة تسير في مركبتين حين وقع الحادث، وحضر مندوب من السفارة إلى المكان متابعاً الإجراءات الخاصة بالتحقيق ونقل الجثمانين.

والداعوق صاحب مؤسّسة تجارية شهيرة لبيع مستحضرات التجميل ومستلزماته. وتملك المؤسّسة فروعاً في لبنان ودول عربية.