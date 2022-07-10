ما آخر مستجدّات عمليات إخماد حريق معمل زفتا؟!

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أعلن المدير العام للدفاع المدني، العميد ريمون خطّار، أنّ عمليات إخماد الحريق في معمل "قبلان" للسجّاد في زفتا - النبطية، لم تتوقّف طيلة ساعات الليل.

ولفت خطّار في حديث لـ"صوت كل لبنان" إلى أنّ "هناك بعض الجيوب في المعمل لا تزال مشتعلة في بعض الطوابق، لكن لا يمكن الوصول إلى هذه الطوابق بسبب التصدّعات في الجدران"، مشدداً على "أنّنا لا نريد تعريض حياة المتطوّعين للخطر، ولا سيما أنهم كانوا يستخدمون سلّماً لكنّه تعطّل".

وأكّد خطّار أنّ "حاجات الدفاع المدني معروفة وهي حاجات أساسية ولا يمكن حتّى صيانة الآليات والوضع مأساوي ولا نرى نية جدية لمساعدة الدفاع المدني".

وقال: "عندما تقع المصيبة الجميع يلجأ للدفاع المدني، ولكن بعد ذلك ينسوننا".