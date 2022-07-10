لبنانيون يلجأون للطرق القديمة لطهي الطعام.. توفيراً للنفقات

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يوماً بعد يوم تزداد حدة الأزمة الاقتصادية على المواطن اللبناني، ونتيجة لقلة المال وكثرة الالتزامات وصل الأمر بالعديد من اللبنانيين إلى طهي طعامهم على مواقد الحطب بدلاً من أفران الغاز لارتفاع سعر الجرة.

لم يقتصر هذا التوجه على القرى، بل أصبح ملحوظاً في عدد من الأحياء المزدحمة من أجل تحضير الطعام وتسخين المياه لأغراض النظافة والاستحمام ليعود لبنان مع هذا الإجراء عشرات السنوات الى الوراء، وذلك وفقاً لما أورده موقع المونيتور الأميركي.

ونتيجة لزيادة الطلب ارتفعت تكلفة الخشب الذي يباع في الأسواق، مما دفع الناس إلى قطع الأشجار في الغابات وبالقرب من منازلهم.

وحذر خبراء الزراعة أن غابات لبنان في خطر وأن الوضع يخرج عن السيطرة مع استمرار اختفاء أشجار الأرز والبلوط والليمون والجوز تحسباً لفصل الشتاء المقبل.

تعيش أم رامي فرحات في قرية بعيدة في سهل البقاع، وهي أم لستة أطفال. ذكرت أم رامي لموقع المونيتور أنها استبدلت موقد الغاز بموقد يستخدم الأخشاب من أجل توفير النفقات.