سبوتنيك: المصالحة الروسي: إرهابيو "النصرة" ينفذون 5 هجمات في منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية

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سبوتنيك: أعلن مركز المصالحة الروسي، أمس السبت، أن مسلحي تنظيم "جبهة النصرة" (المحظور في روسيا) نفذوا 5 عمليات قصف في منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، يفغيني غيراسيموف في مؤتمر صحفي إنه، "خلال اليوم الماضي سجلت في منطقة خفض التصعيد بإدلب خمسة حوادث إطلاق نار من مواقع جماعة جبهة النصرة الإرهابية".



وأوضح أنه تم تسجيل عمليتان قصف في محافظة إدلب وثلاثة في محافظة اللاذقية.





وتمثل منطقة إدلب لخفض التصعيد، التي تشمل إدلب المحافظة وأجزاء من محافظات حلب وحماة واللاذقية، آخر معقل لمسلحي تنظيم "هيئة تحرير الشام" (تنظيم إرهابي محظور في روسيا) الذي يشكل عناصر "جبهة النصرة" عموده الفقري، كما تتمركز في هذه الأراضي جماعات مسلحة موالية لتركيا.