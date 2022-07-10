الأنباء الكويتية: وزير المهجرين يكشف مخططاً لتوطين النازحين السوريين: هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق

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الأنباء الكويتية: كشف وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين، في حديث تلفزيوني، أنه «كان هناك توجه لتوطين النازحين السوريين في لبنان»، معتبرا أن «هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق».

وتابع، في تصريح عبر محطة OTV، أنه «نتمنى على الزعماء المسيحيين أن يعوا أن الغرب وشعاراته لم يحم المسيحيين وما حصل مع الأيزيديين في العراق أكبر دليل، وما يحميهم فقط هو الوحدة الوطنية، فالغرب لديه أجندات ولا يهمه المسيحيين في الشرق».

وفي السياق، اعتبر شرف الدين أن «التوطين حتى في الأردن هو خطأ رغم أنهم جميعهم سنة، وسورية أرض خصبة فيها اكتفاء ذاتي عموما وفيها الطبابة والتعليم المجانيان، كما أن سورية تصنع الدواء، والغرب لن يحمي النازحين السوريين بل سيستفيد منهم بتأجيج الصراع لاحقا».

وردا على سؤال حول تأييد البطريركية المارونية لخطته إعادة 15 الف نازح الى سورية شهريا، أجاب: «لم أعلم إن أيدت البطريركية خطتي، الا أن الأكيد أن رئاسة الجمهورية تؤيدها وتدعمها ورئيس الجمهورية مطلع على كل التفاصيل».