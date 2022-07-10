الجيش: تمارين تدريبية في مناطق عدة

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صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه سلسلة بيانات جاء فيها:

"ستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 12،11،10 و13/ 7/ 2022 اعتباراً من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل الرماية - القاع تتخللها رمايات بالذخيرة الحية، بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة".

"وستقوم وحدة من الجيش بتواريخ10-11-12و13 /7 /2022 من الساعة 8.00 ولغاية الساعة 18.00، بإجراء تمارين تدريبية في القاع، يتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

" كماستقوم وحدة من الجيش بتواريخ 25،13،4 و29 / 7 /2022 ما بين الساعة 8.00 والساعة 22.00، بإجراء تمارين تدريبية في حقل تدريب العاقورة ، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية بواسطة أسلحة خفيفة ومتوسطة".

"وستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من تاريخ 27/ 6/ 2022 ولغاية 8/ 7/ 2022، بإجراء تمارين تدريبية في حقل رماية ثكنة داني حرب ــ غوسطا، يتخللها تنفيذ رمايات حيّة بواسطة الأسلحة الخفيفة".