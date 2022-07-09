وزير الثقافة بحث مع انطوان سعادة في إحياء الشعر الزجلي

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بحث وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى مع الشاعر الزجلي انطوان سعادة الذي زاره في مكتبه في قصر الصنائع، في الصعوبات والعراقيل التي يواجهها شعراء الزجل والوسائل الايلة لايجاد الحلول المناسبة لتذليل الصعوبات واعادة إحياء الشعر الزجلي الذي يصنف ضمن الموروث الثقافي غير المادي.



وتم الاتفاق على عقد ندوة في المكتبة الوطنية مخصصة للبحث في تاريخ الزجل وواقعه واهمية دوره في موروثنا الثقافي، لاسيما لدى الأجيال الشابة.

حضر اللقاء المحامي جوزيف غانم ومستشار الوزير لشؤون اللغة العربية جوي حداد