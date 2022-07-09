خاص- دوكان في بيروت الأسبوع المقبل.. ومصدر فرنسي: حماية المودعين وهيكلة المصارف أولوية

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علم tayyar.org أن منسق المساعدات الدولية من أجل لبنان السفير بيار دوكان يزور بيروت الأسبوع المقبل في مهمة ترمي الى حضّ حكومة تصريف الأعمال ومجلس النواب على استكمال الإجراءات الإصلاحية الملحة المطلوبة دوليا.

وانشغلت البعثة الديبلوماسية الفرنسية في بيروت في عقد لقاءات مع ممثلي الأطراف اللبنانية من أجل التحضير لزيارة دوكان ولمواكبتها الأسبوع الطالع بمروحة من الاجتماعات الرسمية والمتخصصة على حد سواء.

وكشف مصدر فرنسي رفيع لـ tayyar.org أن باريس تركز تحديدا على مسألتي حماية أموال المودعين واعادة هيكلة القطاع المصرفي.

وأقرّ المصدر الرفيع بصعوبة مهمة الحفاظ على الودائع بالنظر الى أن تأخّر الإصلاحات يقضم تباعا وتدريجا من احتياطي مصرف لبنان ويؤدي حكما الى تآكل قيمة مدخرات المودعين في المصارف، بما يترك إجراء قصّ الشعر haircut الخيار الوحيد المتاح. ولفت في الوقت عينه الى أن حماية الايداعات ما دون الـ١٠٠ ألف دولار لا تزال تحظى بإجماع، مع التسليم بصعوبة توفير الأموال المصرفية المطلوبة لذلك.