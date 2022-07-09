أسرار الصحف ليوم السبت 9 تموز 2022

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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

قال دبلوماسيّ غربيّ رافق قمة العشرين أن روسيا انتقلت من مرحلة تخفيف الخسائر لحرب أوكرانيا الى مرحلة تحقيق التعادل السلبيّ. وهذا تعبير عن نتائج توازن ميدانيّ عسكريّ فرضته روسيا وتوازن في الأزمات المالية والاقتصادية داعياً للمسارعة الى تسوية متوازنة قبل ان تنقلب الموازين.



خفايا

قال مرجع نيابي انّ شهر تموز سيكون فاصلاً للحكم على فرضية تشكيل حكومة جديدة وفرضية التوصل إلى اتفاق سريع في ترسيم الحدود، فإذا سار الأمران إيجاباً سيكون لدينا فرص حلول ورئاسة جمهورية بسلاسة، وإذا تعطلا معاً فخطر الفراغ والتعقيد قائم، وإذا حدث أحدهما فالثاني سيكون في الطريق…



اللواء: أسرار

همس

تخشى دوائر أمنية أن يكون لبنان والمحيط البحري من الجزر المجاورة مسرحاً لعمليات ضغط أمني بالوسائل المعروفة..



غمز

تعيش مكاتب تعبئة خطوط الهاتف الخليوي، بالبطاقات المسبقة الدفع حالة من الفوضى، فالأسعار تتراوح بين 180 ألف ليرة و200 ألف ليرة لباقة التشريج عينها؟!



لغز

شغل اغتيال رئيس وزراء اليابان الوسط الاعلامي والسياسي في لبنان، وكأنه حدث محلي، وتزايدت الرهانات والاستنتاجات التي تدور في الفراغ كالعادة!

نداء الوطن: خفايا

نقلت أوساط متابعة أن البطريرك الراعي لن يطرح أي اسم أو لائحة أسماء لرئاسة الجمهورية ولن يكرر تجارب فاشلة حصلت سابقاً وهو سيكتفي بوضع سقف لمواصفات الرئيس الجديد والمهمة المطلوبة منه وهي استعادة الجمهورية والقرار السيادي وإنقاذ البلد من القعر.

بدأ بعض الأوساط المختلفة محاولة تمرير أسماء معينة كصاحبة حظ في انتخابات رئاسة الجمهورية على رغم أنها بعيدة عن الدخول في مثل هذه المنافسة التي لا تتجاوز فيها الخيارات العملية عدد أصابع اليد.

نقلت مصادر متابعة أن «حزب الله» سيتردد في إرسال مسيرات إضافية بسبب خشيته من تكرار موقفي رئيس الحكومة ووزير الخارجية الرافضين لها لأنه لا يمكن السكوت عنها في ظل التأكيد على التقدم في مسار المفاوضات.