من نائب رئيس تيار الى امين عام ... منصب جديد لمصطفى علوش

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ذكرت وسائل اعلام محلية ان المجلس الوطنيّ لرفع الاحتلال الايرانيّ عن لبنان عقد إجتماع عملٍ في دارة النّائب السّابق مصطفى علوش بطرابلس، بمشاركة المكتب السياسيّ وأعضاء من الهيئة العامّة، من داخل وخارج لبنان عبر تقنيّة الفيديو.

وتباحث المجتمعون في مستجدّات الوضع الداخليّ والإستحقاقات المُقبلة، كما وتمّ البحثُ في الخطوات العمليّة التي سوف يقوم بها المجلس لتفعيل عمله على الساحتَين الداخليَّة والخارجيَّة.

وقد تم التوافق على تعيين علوش أميناً عاماً للمجلس الوطنيّ، يُشاركه العمل في الأمانة العامّة كلٌّ من السّادة: رودريغ نوفل، سيرج بوغاريوس، بيار عقل، عطالله وهبي، غسان مغبغب، شفيق بدر، خالد نصولي، اركان الحاج شحادة، رالف غضبان، مياد حيدر، عبد الرحمن بشيناتي وكفاح فرحات.

كما اتفق المجتمعون على متابعة اجتماعات المجلس الوطنيّ في المناطق لطرح الثوابت التي شُكّل على أساسِها، على ان يُعلن تباعاً عن النشاطات التي سيقوم بها من خلال عمل الأمانة العامة.

وتقدّم المجلسُ الوطنيّ من اللبنانيين بأطيب التهاني والتمنيات في مناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.