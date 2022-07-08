ما هو الانجاز الكبير الذي أكّد جبور حصوله قبل انتهاء العهد؟

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أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب جيمي جبور، أن "لبنان دخل في مطبات كثيرة ولكن سيقوم من جديد هذه المرحلة ستمر".

وكشف جبور في حديث عبر sbi، أن تغيير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة سيكون الانجاز الكبير الذي سيحصل قبل انتهاء عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وتابع: "التيار الوطني الحر يريد التدقيق الجنائي لمعرفة السبب الذي أوصلنا الى هذا الوضع وهذا التدقيق يؤدي الى معرفة اين ذهبت الودائع، والتدقيق قد بدأ وهذا الملف يعتبر ايضا من الانجازات الكبير التي حصلت في عهد عون".

كما أعلن أنه "سيكون هناك حكومة جديدة قبل انتهاء عهد الرئيس عون وباسيل لا يعطل تشكيل الحكومة والتيار لا يريد وزارة الطاقة".

ودعا كل الاطراف ان تنادي بالاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان.