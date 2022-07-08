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خاص - شربل خليل للـtayyar.org: لأ يا ستريدا شوكتي مش مكسورة"

8
JULY
2022
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استغرب المخرج شربل خليل أن تعلن النائب ستريدا جعجع أنها بصدد تقديم دعوى قضائية بحقّه، بسبب تغريدة له علّق فيها على كلام النائب اللواء جميل السيّد عن أن جعجع تخفي معلومات حول جريمة قتل القيادي الراحل في القوات اللبنانية رمزي عيراني.

وسأل خليل عبر الـtayyar.org:"لماذ لم ترفع دعوى بحق اللواء السيّد بما أنّه هو من تحدث بالموضوع وهو من فضح القصة؟"

وتابع خليل بالقول:"أنا علّقت على كلام اللواء السيّد وطرحت سؤالا في هذا الاطار ولكن هي "ما بتسترجي ترد على اللواء السيد ومفكّرة شوكتي مكسورة"، وأنا أقول لها:"لأ يا ستريدا شوكتي مش مكسورة".

وختم خليل بالقول في حال صدقت ستريدا جعجع وتوجهت الى القضاء فسأطلب شهادة كل عارف بهذه القضية ومنهم اللواء جميل السيّد ورفاق لرمزي عيراني كانوا في القوات لأن من حق عائلة عيراني والقواتيين وجميع اللبنانيين أن يعرفوا حقيقة هذه الجريمة البشعة التي لا تزال غامضة حتى اليوم".

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