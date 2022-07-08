ماذا يحدث أمام فرع بوب فينانس على أوتوستراد الزلقا؟

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زحمة سير إيجابية تسببت بها شركة بوب فينانس اليوم أمام فرعها الجديد على أوتوستراد الزلقا والسبب أن المواطنين على موعد اليوم، الجمعة ، عند الساعة الخامسة مع فرص ربح جوائز نقديّة قيّمة من شركة بوب فينانس وكيل وسترن يونيون في لبنان وذلك ضمن البث المباشر للإعلامي إيلي مرهج من فان نقّال عبر راديو دلتا. هذا وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق عن إفتتاح فرعها على أوتوستراد الزلقا وبساعات عمل متأخرة من المساء لتلبية إحتياجات اللبنانيين من تحاويل مالية داخل لبنان ومن الخارج وتسديد مستحقات، ودعت الشركة اليوم جميع المواطنين للمشاركة ببرنامج THE ROAD SHOW لفرصة ربح مبالغ نقديّة قيّمة.