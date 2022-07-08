بيان توضيحي من ألفا يتعلق بفواتير الخطوط الثابتة

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تحيط شركة ألفا مشتركيها في الخطوط الثابتة أن الفواتير التي تغطي الفترة الممتدة بين شهري حزيران وتموز حسب دورة فاتورة كل مشترك، تلحظ التالي:

-فوترة الإستهلاك الفعلي للمشترك عن حزيران وفق سعر الصرف الرسمي 1515.

-فوترة الإشتراك الشهري والخدمات عن تموز على التعرفة الجديدة وفق صيرفة بعد قسمها على 3 أي خفضها بنسبة 67 بالمئة عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 155، علما أن هذه الإشتراكات والخدمات تُدفع مسبقا بحسب العقد الموقع مع المشترك.

-ويبقى فريق ألفا في خدمة المشتركين للرد على اي استفسارات على منصاتنا على مواقع التواصل والــ111.