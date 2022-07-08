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الحجار زار التفتيش المركزي وبحث مع عطية في "برنامج امان "

8
JULY
2022
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إستقبل رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور الحجار في التفتيش المركزي ، حيث جرى عرضٌ لمجمل التفاصيل المتعلّقة بالرقابة الرقميّة على تنفيذ "برنامج أمان" بالإضافة الى التفاصيل المتعلقة بمركز تلقي الشكاوى (الخطّ الساخن1747) الموجود في التفتيش المركزي.

وخلال زيارته، إجتمع الحجّار مع المفتّشين المعنيّين بمراقبة حسن تنفيذ البرنامج ومتابعة الشكاوى بحضور رئيس التفتيش، حيث أجرى إتصالات عدة بالمواطنين المسجّلين للإستفادة من البرنامج وإستمع الى تعليقاتهم.

وتأتي خطوة الحجّار في إطار إختبار معاناة المفتشين والموظفين في مركز تلقّي الشكاوى، أمام العدد الهائل من الإتصالات التي ترد يومياً ومتابعة شكاوى المواطنين المستفيدين من برنامج أمان أو المسجّلين على منصّة دعم ، على ما افاد بيان عن التفيش المركزي.

تجدر الإشارة إلى أنه سيستفيد من برنامج أمان 150 ألف أسرة لبنانيّة مسجّلة على منصّة دعم، علماً أن 62 الف عائلة إستفادت من المساعدات النقديّة لغاية اليوم، وتُستَكمل الزيارات المنزليّة من قبل مسّاحي برنامج الأغذية العالمي ال WFP للتحقق من بيانات المسجّلين وإجراء التقييم المناسب.

يراقب التفتيش المركزي رقمياً حسن تنفيذ هذا البرنامج مع إصداره لتقاريرٍ توجز كافة المراحل المتعلقة بالبرنامج بدءاً من التسجيل حتى الاستفادة من المبالغ المالية المرصودة للمستحقين. للمزيد من المعلومات، يمكنكم متابعة البيانات المفتوحة الخاصة بمرحلة الدفع لبرنامج أمان على موقع IMPACT: https://www.impact.gov.lb/home?dashboardName=daem&subsection=daem-payments

ومتابعة التقارير الصادرة عن التفتيش المركزي حول برنامج أمان على الموقع الألكتروني: https://www.cib.gov.lb/ar.

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