في الأشرفية "زعرنة وتشبيح"... على الدولة والصرافين

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لا تقتصر الفوضى في السوق السوداء على بيع وشراء الدولارات وفق الرقم المحدد على التطبيقات، بل ان الامر تعدى ذلك باتجاه الاحتكار... وهذا ما هو حاصل في بعض المناطق، ومنها الاشرفية.

وفي التفاصيل تفيد المعلومات لـ وكالة "أخبار اليوم" ان احد كبار الصرافين في الاشرفية، يشتري الدولارات من صيرفة، ليبيعها وفق سعر السوق الموازية، وهو بسبب ادائه الذي يمكن وصفه باللغة العامية بـ"الزعرنة والتشبيح" يعمد على تهديد الصرافين الآخرين الذين تقع محلاتهم بالقرب منه، وذلك بالتعاون مع عناصر يدعون الصفة الامنية، وهو ادعاء كاذب هدفه الايحاء بان "يدهم طايلة".



والصراف المذكور يلجأ الى المتاجرة بالدولارات عبر ارسالها الى بعض الزبائن بواسطة الدرجات النارية DELIVERY، كما يعمد الى تصريف الشيكات بشكل مخالف للقانون، وحجز بطاقات اعتماد مصرفية لاستعمالها في عملية سحب الفريش.

كل ذلك يحصل في وقت تغيب فيه الاجهزة الامنية وبالتالي الدولة بشكل تام!

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