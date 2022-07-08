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تعديل جزء من جدول رحلات شركة طيران الشرق الاوسط في هذه الأيام...

8
JULY
2022
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اعلنت شركة طيران الشرق الاوسط – الخطوط الجوية اللبنانية في بيان،عن تعديل جزء من جدول رحلاتها للأيام التالية: 11 و 12 و 13 تموز 2022 و ذلك لأسباب تشغيلية خارجة عن إرادتها.

 


وقالت:"سيتم عرض مواعيد إقلاع الرحلات المعدلة )موعد الاقلاع السابق و موعد الاقلاع المعدل( وفق الجدول أدناه، أما
بقية الرحلات فستبقى على حالها.


الإثنين 11 تموز، 2022
من بيروت إلى : الرحلة موعد الإ قلاع
السابق*
موعد ال قلاع
المعدل*
إلى بيروت من: الرحلة موعد الإ قلاع
السابق*
موعد الإ قلاع
المعدل*
ني س ME223 14:15 16:50 ني س ME224 18:15 20:50 القاهرة ME304 09:00 08:40 القاهرة ME305 10:20 10:00 القاهرة ME306 17:55 19:55 القاهرة ME307 19:15 21:15
*كافة الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة
الثلاثاء 12 تموز ، 2022
من بيروت إلى : الرحلة موعد الإ قلاع
السابق*
موعد القلاع
المعدل*
إلى بيروت من: الرحلة موعد الإ قلاع
السابق*
موعد الإ قلاع
المعدل*
القاهرة ME304 09:00 07:40 القاهرة ME305 10:20 09:00 لرنكا ME261 19:00 19:55 لرنكا ME262 20:20 21:15
*كافة الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة


الأربعاء 13 تموز، 2022
من بيروت إلى : الرحلة موعد الإ قلاع
السابق*
موعد القلاع
المعدل*
إلى بيروت من: الرحلة موعد الإ قلاع
السابق*
موعد الإ قلاع
المعدل*جدة ME368 17:45 19:09 جدة ME369 21:15 22:35 اسطنبول ME267 17:35 19:55 اسطنبول ME268 20:30 22:50 القاهرة ME302 20:10 21:00 القاهرة ME303 21:30 22:20 بروكسل ME215 07:05 15:15 بروكسل ME216 11:35 19:45
*كافة الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة".

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