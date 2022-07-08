كم بلغ عدد الوافدين....؟

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عشية حلول عيد الأضحى المبارك تبدو حركة المسافرين عبر مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت نشطة جداً ، حيث قارب عدد الركاب اليومي عبر هذا المرفق 30 الف مسافر من بينهم اكثر من 19 ألفاً من الوافدين الى لبنان وإن كان جلّهم من اللبنانيين المقيمين والمنتشرين في دول العالم .

ومع انتهاء الشهر السادس من العام الحالي ، ارتفع عدد المسافرين عبر المطار خلال النصف الأول من هذا العام وسجل مليونين و568 ألفاً و 797 راكباً مقابل مليون و 444 ألفاً و 502 راكباً خلال العام الفائت 2021 ، اي بزيادة 77,83 بالمئة ، وبإرتفاع ايضاً بنسبة 113 بالمئة عن نفس الفترة من العام 2020 , انما بتراجع نحو 35 بالمئة عما كانت عليه الحركة في النصف الأول من العام 2019 ( اي قبل انتشار جائحة كوفيد 19 في العالم ) حيث بلغ مجموع الركاب عبر المطار في تلك الفترة أربعة ملايين و 4 آلاف و 523 راكباً .

وقد توزعت حركة المطار خلال النصف الأول من العام 2022 على الشكل التالي :

المسافرون :

سجل مجموع الركاب من والى لبنان منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر حزيران مليونين و 568 ألفاً و 797 راكباً ( بزيادة 77,83 بالمئة عن 2021 ) ، حيث ارتفع عدد الوافدين الى لبنان بنسبة 78,15 بالمئة وبلغ مليون و 306 آلاف و266 راكباً ، كما ازداد عدد المغادرين بنسبة 78,93 بالمئة وسجل مليون و258 ألفاً و 171 راكباً. في حين تراجع عدد ركاب الترانزيت بنسبة 46,45 بالمئة وبلغ 4360 راكباً .

حركة الطائرات :

بلغ مجموع الرحلات الجوية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت خلال النصف الأول من العام الحالي 22501 رحلة ( مقابل 15033 رحلة في النصف الأول من 2021 ، اي بزيادة 49,67 بالمئة ) . اذ ارتفع عدد الرحلات الجوية القادمة الى لبنان بنسبة 49,68 بالمئة وبلغ 11253 رحلة ، كما ارتفع عدد الرحلات الجوية المغادرة من لبنان بنسبة 49,67 بالمئة ايضاً وسجل 11248 رحلة .

يذكر ان مجموع الركاب عبر المطار بلغ خلال شهر حزيران الفائت 580 ألفاً و 787 راكباً ( مقابل 394 ألفاً و 220 راكباً في حزيران 2021 اي بزيادة 47,32 بالمئة ، و 837 ألفاً و 853 راكباً في حزيران 2019 اي بتراجع 30,68 بالمئة ).

تجدر الإشارة الى ان عدد الركاب في المطار ارتفع في الأسبوع الأول من تموز الحالي بنسبة 44,91 بالمئة (عن نفس الفترة من العام الماضي ) وبلغ 183 ألفاً و 352 راكباً .