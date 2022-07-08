ميقاتي: حكومتنا تتعرض لحملة منظمة بسبب وقوفنا جنب حقوق المودعين

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توجّه رئيس حكومة تصرف الاعمال نجيب ميقاتي بالتهنئة من جميع اللبنانيين ومن المسلمين في لبنان والعالم بعيد الاضحى المبارك، قائلاً: "اعاده الله على الجميع بالخير والوئام والسلام. وكل عام وانتم بخير".

واعتبر ان "الوقت الداهم والاستحقاقات المقبلة يتطلبان منا الاسراع في الخطوات الاستباقية ومن أبرزها تشكيل حكومة جديدة تواكب الاشهر الاخيرة من عهد فخامة الرئيس ميشال عون وانتخاب رئيس جديد للبنان".



وشدد على ان "حكومتنا تتعرض لحملة جائرة ومنظمة بهدف وقف الخطوات الاساسية التي نقوم بها لحماية حقوق المودعين والحفاظ على القطاع المصرفي الذي يشكل ركيزة أساسية من دعائم الاقتصاد اللبناني".

وتابع ميقاتي: "حكومتنا تواصل عملها في سبيل معالجة الملفات الكثيرة المطروحة بروح التعاون الايجابي بالتوازي مع تعاون مماثل مع المجلس النيابي من أجل اقرار مشروع قانون الموازنة وعدة مشاريع اصلاحية".