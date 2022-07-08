كيف سيكون طقس لبنان في الأيام المقبلة؟

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائما جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح احيانا. وجاء في النشرة الاتي:

الحال العامة: طقس صيفي معتاد ورطب يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط خلال الأيام القليلة المقبلة مع درجات حرارة قصوى دون معدلاتها الموسمية على الساحل. (معدل درجات الحرارة لشهر تموز على الساحل يتراوح ما بين 24 و32 درجة).

الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والجبلية، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة.

السبت: غائم جزئيا دون تعديل يذكر في درجات الحرارة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة وتنشط الرياح أحياناً.

الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض في درجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وضباب على المرتفعات مع رياح ناشطة احياناً تلطف الاجواء.

الإثنين: قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة بحيث تصبح دون معدلاتها بحدود الثلاث درجات.

- الحرارة على الساحل من 24 الى 31 درجة، فوق الجبال من 18 الى 28 درجة، في الداخل من 17 الى 33 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و30 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط إجمالا.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و80 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: 28 درجة.

- الضغط الجوي:757 ملم زئبق

- ساعة شروق الشمس: 5,33

- ساعة غروب الشمس: 19,52