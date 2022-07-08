نصار يكشف عدد السواح حتى الان...

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أكّد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، خلال جولة له في مهرجان "بنص جونيه"، الذي يقام في شارع السوق القديمة للمدينة، أن "السفير السعودي وليد البخاري ابلغه ان السعودية استجابت لمطلبنا ورفعت الحجر المفروض على اللبنانيين لفترة 14 يوما قبل دخول الاراضي السعودية". وذكر أنه "على الرغم من الظروف الضيقة والوضع الاقتصادي الصعب وشح الأموال في البلديات، يمكن من خلال الأفكار المبدعة خلق الأجواء وإعادة الفرح الى المواطنين من جهة واحياء الدورة الاقتصادية والحركة التجارية من جهة اخرى"، لافتًا إلى أنّ "هذا هو لبنان، ونحن من نص جونيه اتينا لنقول اهلا بهالطلة اهلا". وأعرب نصار عن "تفاؤله بالموسم السياحي"، مشددًا على أنه "من المتوقع ان يأتي اكثر من مليون سائح الى لبنان، وحتى الساعة بلغ العدد 600 الف شخص، ونأمل ان يستمر الاستقرار"