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أزمة محروقات في الأفق؟... هذا ما كشفه موزّعو المحروقات

8
JULY
2022
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طمأن موزّعو المحروقات المواطنين أنّ مادتَي البنزين والمازوت متوافرتان في الأسواق في فترة العيد.

وأكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، في بيان بعد اجتماع للموزعين، أنّه "ليس هناك خوف من انقطاع المادة"، مشيراً إلى أنّ "الموزعين يقومون بتأمين المحروقات في كل المناطق اللبنانية لاسيما في فترة العيد".

وتمنّى المجتمعون أن "يتم تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لأنّ هذا الأمر ينعكس على سعر صرف الدولار والمواطنون بحاجة ماسّة إلى وجود حكومة فعلية تعمل على معالجة الأزمات المعيشية والاقتصادية والمالية".

كما أبدوا "ارتياحاً لانخفاض سعر النفط عالمياً الذي انعكس على انخفاض اسعار المحروقات في لبنان"، متمنّين "المزيد من الانخفاض في أسعار النفط عالمياً وسعر الصرف محليّاً في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها اللبنانيون".

وتوجّه المجتمعون الى اللبنانيين بالمعايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك ، وأملوا أن "نشهد في العيد المقبل انخفاضاً في اسعار المحروقات"، مؤكدين أنّ انخفاضها ينسحب ارتياحاً لدى المواطنين والموزعين ويضمن لهم الاستمرار".

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