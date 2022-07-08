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عناوين الصحف ليوم الجمعة 8 تمّوز 2022

8
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الأخبار

- المسيّرات تنشّط المفاوضات وهوكشتين عائد

- لا حكومة... وبازار الرئاسة فُتح

- شمعونيون يتزعمهم الحريري ومرجعيتهم المختارة | عرب – السعديات: ولاءات لا "تُقرّش"!

- سوق السلاح في الأزمة: ازدهار لا انهيار

- خلاف مكتوم داخل "التنسيقي": ترشيح المالكي يقسم "الإطاريين"


 البناء

- "القومي" يحيي ذكرى الثامن من تموز: نستمدّ من سعاده في كلّ لحظة قوّة جديدة

- مجلس الأمن يدعو لحكومة جديدة والإصلاحات... والسعودية تعفي اللبنانيين من تعقيدات العودة

- المصرف المركزي يفتح اعتماد الكهرباء... وحمية يسأل: لماذا دائمًا لا يتحرك إلا بعد الواقعة؟

- الحرب على روسيا تطيح جونسون... وسخونة على الخط الأميركي الإيراني عبر قطر


 اللواء

- التأليف خارج التقاطع الرئاسي... وأولوية بعبدا التدقيق الجنائي!

- تصعيد وظيفي بعد تحويل رواتب القضاة 8 أضعاف... وبخاري يُعلن إعفاء الحجاج اللبنانيين من الحجر

-تحذيرات المفتي و"حوار الطرشان"

 

الجمهورية

- مجلس الأمن يستعجل حكومة الإصلاحات

- بدء التدقيق الجنائي

- الرفاق حائرون: باسيل أم فرنجية؟

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