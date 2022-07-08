أسرار الصحف ليوم الجمعة 8 تمّوز 2022

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اللواء



تبلَّغت قيادات لبنانية في الخارج، أن الاتصالات الدولية قطعت مرحلة لجهة التفاهم المبدئي على انتخابات الرئاسة اللبنانية بين منتصف أيلول ومنتصف ت1!



توقَّع مصدر نيابي حصول معركة واسعة في المجلس لدى مناقشة مشروع قانون رفع السرية المصرفية.



تكاد تكون الاتصالات بين مرجعين متوقفة بالكامل، وتنتظر من يتدخل لكسر حلقة الجمود، ربما في مناسبة الأضحى.

الجمهورية

عمد بعض المصارف إلى تحديد سقف لإيداع الأموال عبر ال atm لا يتعدى المليون ليرة شهرياً للتضييق على الذين يستفيدون من منصة صيرفة ما ألحق ضررًا بالذين يودعون أموالاً لتسديد أقساط شهرية حيث بات عليهم الحصول على موعد مسبق للدفع داخل المصرف ما يضطرهم إلى تعطيل أعمالهم.

عمدت سفارة إحدى الدول الكبرى الى تعزيز طاقمها الدبلوماسي أخيراً في إطار السعي الى تفعيل حضورها السياسي والإعلامي ربطا بنزاع دولي مستجد.

تقوم هيئة مدنية مسيحية بدعم من مرجعية روحية باتصالات مكثفة لاجتماع يضم النواب المسيحيين ولو بمن حضر.

البناء



يُقال إنّ نائباً في تيار بارز ورئيس لجنة نيابية يتحدث عن فرصة أمامه لتكرار ما فعله زميل له في دفع تياره الى تبنّي ترشيحه لمنصب نيابي بارز، والنائب يعتقد أنّ باستطاعته فعل ذلك في رئاسة الجمهورية بعد ظهور الانسداد أمام رئيس التيار في الوصول للرئاسة مشيراً الى أجواء جيدة داخلياً وخارجياً.



قال مرجع نيابي إنّ شهر تموز سيكون فاصلاً للحكم على فرضية تشكيل حكومة جديدة وفرضية التوصل إلى اتفاق سريع في ترسيم الحدود، فإذا سار الأمران إيجاباً سيكون لدينا فرص حلول ورئاسة جمهورية بسلاسة، وإذا تعطلا معاً فخطر الفراغ والتعقيد قائم، وإذا حدث أحدهما فالثاني سيكون في الطريق.