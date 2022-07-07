دعوى أمام المحكمة الابتدائية من الوزير باسيل بحق أشرف ريفي

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صدر عن الوكيل القانوني للنائب جبران باسيل البيان التالي:

بتاريخ ٧ / ٧ / ٢٠٢٢ تقدمت بوكالتي عن النائب باسيل بإستحضار دعوى أمام المحكمة الابتدائية في بيروت بحق النائب أشرف ريفي سجلت تحت رقم ١٤٣٢ / ٣٠٢٢ طالبته بالعطل والضرر لبثه اشاعات واخبار كاذبة مقصودة عن عقد الموكل اجتماعات مزعومة في احدى الدول الافريقية بهدف ايهام الرأي العام عن وجود دور مزعوم للنائب باسيل بصفقات فساد في حين انه يعلم كذب مزاعمه مما الحق بالموكل ضرراً جسيماً عبر الزج باسمه في اخبار كاذبة واستثمار هذه الاخبار الكاذبة في الكيدية السياسية.